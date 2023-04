MACERATA - Iniziativa del Lions club Sferisterio, si tratta di beni di prima necessità per sostenere persone e famiglie in difficoltà

Il Lions club Macerata Sferisterio dona 30 pacchi alimentari per sostenere persone e famiglie in difficoltà. Si tratta di beni di prima necessità, a lunga conservazione, per sostenere persone e famiglie che si trovano in difficoltà. A consegnare i pacchi, questa mattina nella sede dell’assessorato dei Servizi sociali in viale Trieste, il presidente del Lions Club Macerata Sferisterio Narciso Ricotta e i membri del direttivo Giorgio Tombesi e Fulvio Del Monte.

«Un gesto di vicinanza nei confronti di chi in questo momento vive un disagio economico e un gesto di amore nei confronti della nostra comunità che apprezziamo molto – ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro -. Ringrazio il Lions Club Macerata Sferisterio, una realtà maceratese che dimostra sempre grande senso di solidarietà con gesti d’aiuto concreto e prezioso nei confronti delle persone più fragili».

«Riteniamo che la lotta alla povertà sia un impegno imprescindibile per chi come i Lions ha come scopo costitutivo quello di mettersi al servizio della propria comunità – ha detto il presidente Narciso Ricotta -. Questo service è una delle varie attività di solidarietà che il club ha messo in campo in questo anno lionistico 2022/2023. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per averci permesso di realizzare questo service individuando i beneficiari dei pacchi tramite la struttura dei Servizi sociali».