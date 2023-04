SOLD OUT il concerto al teatro La Rondinella, la sindaca Barbieri: «Ho voluto che il paese si aprisse alla cultura in tutte le sue sfaccettature e i cittadini rispondono, segno evidente del desiderio di avvicinarsi alle arti e condividere esperienze come questa»

Teatro “La Rondinella” di Montefano gremito per il concerto di Riccardo Tesi Elastic Trio. La serata ha visto la presenza di ospiti d’importanza internazionale come Antonio Forcione, artista in ogni senso della parola, salutato come uno dei chitarristi più carismatici e non convenzionali del mondo musicale odierno.

Con una serie di premi internazionali all’attivo, questo compositore eclettico non smette mai di stupire il suo pubblico sul palco, portandolo ad essere definito il “Jimi Hendrix della chitarra acustica”. Fra il pubblico anche – direttamente dalla Sardegna – la Scuola di Musica Su Suonette di Carlo Boeddu e tutta la famiglia Castagnari, costruttori dei famosi strumenti musicali considerati in tutto il mondo le “Ferrari dell’organetto diatonico”. Riccardo Tesi – uno dei musicisti più autorevoli della scena world internazionale che vanta collaborazioni nazionali e internazionali di primissimo livello (Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Gianmaria Testa, Ginevra di Marco, Daniele Sepe, John Kirkpatrick, Marc Perrone, Kepa Junkera) – ha presentato al pubblico il nuovo album “La Giusta distanza” (Visage Music) appena pubblicato che vede la straordinaria collaborazione di Francesco Savoretti alle percussioni che – con il suo talento – riesce a coniugare il groove irresistibile ereditato dal suo passato di batterista con i colori dei tamburi a cornice e delle percussioni etniche, di cui è un autentico maestro.

E’ parte del tesi Elastic Trio il chitarrista Vieri Sturlini, che si è cimentato nello studio della chitarra in diversi ambiti, dal classico al folk e al bluegrass, per poi approfondire lo studio del jazz con maestri italiani e internazionali. Un’esibizione coinvolgente, una perfetta riuscita del concerto, la grande soddisfazione dei musicisti per la bellezza del teatro “La Rondinella” e la bellissima qualità del suono grazie ad Andrea Lambertucci hanno reso la serata bellissima e di grande soddisfazione per tutti. Danilo Vecchi, presidente dell’associazione montefanese PiorAcustic: «Questo spettacolo ci ha dato veramente tanto, ha ripagato ampiamente l’impegno profuso per organizzarlo, siamo veramente grati a questi mirabili artisti che hanno saputo coinvolgerci tutti in atmosfere musicali vibranti ed emozionanti. Grazie anche agli straordinari ospiti che con la loro presenza ci hanno onorato e dato pregio allo spettacolo: Antonio Forcione, Carlo Boeddu e la famiglia Castagnari».

La sindaca Angela Barbieri: «Davvero un concerto entusiasmante, bellissimo, una vera emozione vedere il nostro teatro pieno di persone. Ringrazio Danilo Vecchi, presidente dell’associazione Pioracustic, gli artisti, gli ospiti e anche i miei concittadini che con la loro numerosa presenza hanno ancora una volta testimoniato che gli eventi culturali rappresentano un forte collante per la comunità. Ho voluto che Montefano si aprisse alla cultura in tutte le sue sfaccettature e i cittadini rispondono, segno evidente del desiderio di avvicinarsi alle arti e condividere esperienze come questa».