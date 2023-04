PROMO - Impossibile rinunciare ad un cono o a una coppa, specie se fatti secondo la tradizione. Lo spiega Barbara Trozzo: «Dopo 38 anni siamo ancora radicati nelle origini, non ci piacciono i preparati». La novità per Pasqua è il gelato-colomba: «Una bomba di gusto che è anche un tocco di originalità per la tavola delle grandi occasioni»

Le ricerche lo confermano: mangiare un buon gelato artigianale fa bene all’umore, è utile contro stanchezza e stress, emoziona e fa tornare bambini. E, se fatto bene, è anche nutriente: chi lo realizza ha una grande responsabilità e l’esperienza fa la differenza.

«Dopo 38 anni siamo ancora radicati nella tradizione del gelato artigianale, non ci piacciono i preparati – ha detto Barbara Trozzo, titolare di Tutto Gelato a Macerata -. Nonostante negli ultimi periodi il costo delle materie prime sia aumentato non abbiamo mollato e continuiamo a usare latte, zucchero, cacao, nocciole, cioccolato e frutta di prima qualità, non usiamo derivati, è molto importante per noi e per i nostri clienti, siamo diventati i loro gelatai di fiducia e non intendiamo deluderli. Collaboriamo con l’azienda agricola locale Si.Gi., usiamo frutta di stagione o polpe con solo il 10percento di zucchero, non si scherza sugli ingredienti».



Con l’arrivo della primavera e dell’estate impossibile rinunciare a un cono o a una coppa con i tanti gusti crema o frutta offerti da Tutto Gelato, ottimo da gustare in gelateria o a casa.

«Il gelato è un’imbattibile fonte di piacere psicofisico, può sostituire un pasto e soprattutto diventa un momento di aggregazione, ci si ritrova a gustarlo e stare insieme senza pensieri – continua Trozzo -. Inoltre per la festività pasquali abbiamo una novità: il gelato-colomba, una bomba di gusto che è anche un tocco di originalità per la tavola delle grandi occasioni. Quest’anno, oltre alla classica colomba farcita al gelato, abbiamo creato questa variante con più farcitura che impasto, così che venga esaltato il sapore del nostro gelato artigianale e si veda bene la quantità tra gli strati. Il tutto guarnito con glasse e granelle colorate, una delizia per gli occhi oltre che per il palato. Su prenotazione entro mercoledì 5 aprile possiamo realizzarle anche senza glutine e senza lattosio».

Tutto Gelato è in via Spalato 124 C-D a Macerata. Per informazioni si può contattare il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook ufficiale.

(Articolo promoredazionale)