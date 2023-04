CIVITANOVA - L’accesso al beneficio è determinato dal requisito della residenza anagrafica nel Comune da un Isee inferiore a 5.575,70 euro

Da domani al 31 ottobre 2023 è possibile inoltrare istanza per l’esonero dal pagamento della Tari 2023 (tassa rifiuti) su apposita modulistica firmata, indicando l’intestatario del tributo e il numero dell’avviso riportato nella cartella.

L’accesso al beneficio è determinato dal requisito della residenza anagrafica nel territorio del Comune di Civitanova e dal possesso di attestazione Isee in corso di validità riferita al nucleo familiare di appartenenza di valore inferiore a 5.575,70 euro. Nell’avviso pubblicato si specifica che non potrà essere richiesto esonero di pagamento della tassa per anni precedenti quello in corso. Eventuali rate del tributo già pagate non saranno oggetto di rimborso. I moduli per le richieste sono disponibili sul sito del comune a partire da mercoledì 5 aprile 2023 e non dovrà essere presentata copia di avviso di pagamento in quanto i dati sono acquisiti d’ufficio. Le domande potranno essere inviate per posta, per mail a [email protected], via pec a [email protected] o potranno essere presentate con le modalità ordinarie quindi anche con presentazione diretta al protocollo.