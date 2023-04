MACERATA - Partirà il 17 aprile. Sono previste 18 ore di teoria per fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici, relazionali e comunicativi per accompagnare e supportare emotivamente il malato ed i familiari

“Insieme per i volontari in Cure Palliative” è il titolo del nuovo corso organizzato dall’Associazione Cure Palliative Gigi Ghirotti di Macerata che prenderà il via il 17 aprile per concludersi il 19 giugno. Obiettivo fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per attività di volontariato da svolgere in Hospice o a domicilio per fornire assistenza sociale ai pazienti e alle loro famiglie.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ambito territoriale 15 di cui il comune di Macerata è ente capofila, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Francesca D’Alessandro, vice sindaco e assessore alle Politiche sociali, Maria Rita Mazzoccanti, direttore UO Hospice Macerata, Isabella Properzi, presidente dell’Associazione Cure Palliative Gigi Ghirotti Macerata e Luigi Nardi, ex primario Terapia del dolore Macerata.

«Grazie per questa lodevole iniziativa che abbiamo da subito sposato convintamente che va nella direzione di una visione della persona a 360 gradi in un periodo particolare della propria esistenza, molto difficile, rappresentato dalla malattia – ha detto l’assessore D’Alessandro -. Quello che viene da sempre più apprezzato, rispetto ad altro, dell’associazione Ghirotti, è lo sguardo non tanto alla malattia quanto alla persona malata». «La nostra – dice la presidente dell’associazione, Isabella Properzi – è un’associazione di volontariato che ha la finalità di promuovere la conoscenza e la diffusione delle metodiche delle cure palliative e la cultura del sollievo che non è negazione del dolore, bensì a favore del sollievo, cioè esperienza di sospensione o affrancamento dalla sofferenza e dal dolore in chi è malato e nelle persone care. Avere una cura umana e persone che prestano attenzione, tenerezza, vicinanza e supporto sicuramente fa la differenza».

«La giornata di una persona malata e che si trova in casa è scandita da diversi tempi, il momento dei pasti, della cura, della terapia, della cura della persona e un enorme tempo che non passa mai e quasi mai, con le famiglie di oggi, in compagnia – è intervenuto il medico Luigi Nardi -. Il progetto ‘Insieme per’ mutua dall’esperienza dell’Hospice per portare del tempo condiviso con queste persone a casa loro, per fare qualcosa che dia valore a questo tempo che altrimenti rimarrebbe vuoto, è quello che rende migliore la giornata. Il volontario aiuta in questo tempo che viene utilizzato invece che sprecato, ricercato invece che odiato. Fa parte delle cure palliative ovvero un insieme di cose che rendono migliore la vita di una persona che non può guarire. E’ un piccolo aiuto che una persona può dare e vale tantissimo».

«I volontari della Gigi Ghirotti – ha detto Mazzoccanti – sono sempre stati in Hospice, sono nati insieme. La presenza si è interrotta solo nella fase pandemica e tutt’oggi non ci sono e non vediamo l’ora, medici e infermieri, che tornino perché a volte riescono a fare cose che noi non riusciamo a portare avanti».

Il corso per i volontari è tenuto dalla psicologa dell’associazione Franca Ferrucci, ma è prevista anche la partecipazione del direttore della Unità Operativa Hospice Maria Rita Mazzoccanti e del personale dell’Hospice. Al gruppo volontari già in attività è affidato l’affiancamento nel tirocinio pratico in Hospice. Le lezioni infatti saranno sia teoriche che pratiche. Sono previste 18 ore di teoria al fine di fornire al volontario gli strumenti tecnici, relazionali e comunicativi per accompagnare e supportare emotivamente e praticamente il malato ed i familiari nel corso della malattia nei diversi setting assistenziali. Metodologia prevista: didattica formale (lezioni frontali), tecniche interattive (lavori di gruppo, role-playing, simulazioni. Il corso continua con un tirocinio pratico in Hospice della durata di 20 ore. Ogni nuovo volontario sarà affiancato da un tutor, volontario già in servizio da almeno un anno. Il tutor dovrà supportare il tirocinante nel processo formativo fornendo stimoli critici e indicazioni specifiche sulle competenze da acquisire, favorendo in ogni modo la circolarità fra teoria e prassi.

Il corso “Insieme per i Volontari in Cure Palliative” si svolgerà nella sede dell’Associazione Gigi Ghirotti Macerata in via Vanvitelli 86 a Macerata. Le domande di partecipazione debbono essere presentate entro il 14 aprile (per informazioni e iscrizioni tel. 351 5805367), mentre il colloquio di selezione si svolgerà il 15 aprile.

In dettaglio il calendario e il programma delle lezioni che si terranno dalle 18 alle 20:

– 17 aprile: Introduzione al corso

– 24 aprile: Storia delle Cure Palliative: principi fondanti, cenni storici e situazione attuale

– 8 maggio: La Malattia e il vissuto psicosociale del paziente

– 15 maggio: La Famiglia del Paziente: soggetto e oggetto di cura

– 22 maggio: La comunicazione e la relazione

– 29 maggio: Il Buono Ascolto: la capacità di ascoltare ed accogliere la sofferenza

– 5 giugno: L’Equipe Multidisciplinare: gli Operatori Sanitari dell’Hospice il Glicine di Macerata

– 12 giugno: Il Volontario in Cure Palliative: aspetti psicologici, pratici e organizzativi

– 19 giugno: “Io Volontaria in Hospice” – Testimonianza di un’esperienza reale