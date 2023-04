PROMO - L’azienda marchigiana entra a far parte del gruppo altoatesino, provider di energia pulita

Sempre più green e sempre più sostenibile. Fintel gas e luce è entrata a far parte del gruppo Alperia, una delle più importanti realtà della green energy e secondo produttore di energia da fonte idroelettrica in Italia.

Da oltre 120 anni, Alperia produce energia da fonti rinnovabili nel pieno rispetto dell’ambiente. Gestisce 34 centrali idroelettriche di proprietà, si occupa di sistemi di teleriscaldamento, cura la vendita di energia e la mobilità elettrica, sostiene la smart energy e progetti innovativi per l’ambiente. Per Alperia il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità non rappresentano solo due aspetti del proprio business, ma rientrano nell’identità e nei valori dell’azienda diventando dei principi guida. Non solo: la sostenibilità è anche un punto cardine del Piano industriale del Gruppo 23-27 e della vision che traghetterà Alperia fino al 2031.

Fintel gas e luce è una società di vendita che opera da oltre 20 anni nel mercato libero dell’energia elettrica, del gas naturale e nel campo della mobilità elettrica e fotovoltaico. La società è una delle realtà tra le più importanti della regione Marche che opera a livello nazionale, unendo la dimensione imprenditoriale a quella umana. Negli anni ha maturato un rapporto di fiducia con i propri clienti, puntando sulla qualità del servizio, personalizzato e su misura in base alle varie e diverse esigenze.

«Per noi di Fintel entrare a far parte del gruppo Alperia è garanzia di continuità e solidità, oltre che importante riconoscimento del valore del nostro lavoro fatto negli ultimi anni, nei quali abbiamo consolidato la nostra presenza nel territorio Nazionale. Questa unione ci dà una nuova energia, un’energia verde certificata, prodotta al 100% da fonte rinnovabile che ci permette di accompagnare con ancora più forza ed entusiasmo i nostri clienti nella transizione energetica» ha commentato Dunia Romoli, direttore generale Fintel.

L’operazione rafforza la posizione di Alperia come operatore nazionale e consente l’ampliamento del portafoglio con circa 35mila clienti, 15 sportelli diretti e circa 40 negozi partner su tutto il territorio nazionale. Questa operazione conferma il ruolo di Alperia nel consolidamento del mercato di vendita di energia e servizi per accelerare la transizione energetica dei propri clienti.

Alperia è partecipata al 46,38% dalla Provincia Autonoma di Bolzano, al 21% ciascuno dai comuni di Bolzano e di Merano, e al 11,62% da Selfin srl, che raggruppa oltre 100 comuni altoatesini. Fornisce calore da sette centrali di teleriscaldamento, ha la competenza su più di 9mila chilometri di rete elettrica e ha 370mila clienti in tutto il territorio nazionale.

Con l’acquisizione nulla cambia per il cliente Fintel: né il prezzo né le condizioni contrattuali. Si continuerà ad avere la certezza di ricevere energia pulita, per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.

Per qualsiasi informazione o necessità ci si può rivolgere al proprio consulente di fiducia o chiamare il numero verde 800 979 215

(Articolo promoredazionale)