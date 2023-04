MACERATA - Rappresentazione della parrocchia delle Vergini stasera alle 21,15 per aprire la settimana Santa

La parrocchia delle Vergini di Macerata, nonostante il bellissimo Santuario non agibile dopo il terremoto, si prepara alla Pasqua iniziando la settimana Santa con una rappresentazione, in dialetto maceratese, messa in atto grazie alla volontà di vari parrocchiani.

La storia racconta alcuni momenti della passione di Cristo vista dagli occhi della madre Maria ed è tratta da testi religiosi di diversi autori, specialmente Cecchi e Ginobili, poi assemblati e modificati da Toto Fusari che ha anche aggiunto intere strofe. È una composizione di preghiere, poesie popolari e canti della tradizione che venivano tramandati oralmente. L’invito a partecipare è aperto a tutti per questa sera, lunedì alle 21.15, nella tensostruttura riscaldata dietro alla chiesa. Ingresso libero.