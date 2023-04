ECCELLENZE - A Macerata in Viale Trieste nello storico negozio, oggi gestito da Daniela Gattari e Giuseppe Micozzi, i sapori contadini di una volta, salumi, formaggi, dolci delle ricorrenze, pane a legna, pasta fresca, baccalà e tanto altro

di Gabriele Censi

La Bottega di Graziella è uno dei primi negozi di alimentari a Macerata, la fondatrice Graziella, oggi 82enne, è la mamma di Daniela, che con Giuseppe e Letizia continua la tradizione di famiglia. Il commercio è probabilmente nel dna della famiglia, infatti da viale Trieste, a pochi metri dalla Sferisterio dove c’è la vetrina del negozio, basta girare l’angolo e c’è la bottega di Santì, marito di Graziella che nonostante la sua veneranda età (87 anni) continua con instancabile passione a servire i suoi adorati clienti di sementi e non solo (“Tutto c’è da Santì” recita l’insegna).

Ma oggi parliamo di salumi, formaggi e tante altre delizie selezionate, soprattutto nel territorio. In periodo prepasquale non possono mancare le tipiche ciambelle e le pizze dolci e salate fatte secondo le antiche ricette contadine e gli agnellini dolci artigianali. Per ogni ricorrenza come per la spesa quotidiana qui si ritrovano veramente i gusti perduti, c’è il pane cotto a legna, la ricotta, la coppa, la galantina, la mortadella di cui si sente l’odore dalla porta. La piccola bottega è piena di profumi avvolgenti, che rimandano ai sapori genuini della tradizione maceratese e non solo, stoccafisso a Natale e baccalà di prima scelta tutto l’anno, pasta fresca di ogni tipo, salumi, formaggi e dolci e biscotti caserecci da abbinare a vini e liquori.

«Quest’anno ricorrono i 65 anni di attività – ci racconta Daniela – un età che fa pensare alla pensione ma noi continuiamo con slancio, non siamo intenzionati a mollare per niente, anzi… La nostra bottega è stato il punto di riferimento della gente che arrivava dalla campagna circostante, veniva in città magari al mercato, e faceva provvista di cose buone e genuine. Qui offriamo la qualità e produzioni selezionate, quelle di una volta, semplici, senza tanti fronzoli. I prodotti della tradizione contadina che poi è la nostra origine».

Soddisfazione anche per i riconoscimenti ricevuti negli anni come le citazioni nelle “Guide ai sapori e ai piaceri” de “la Repubblica” dove si racconta la storia di Graziella che “giovanissima da Tolentino si trasferì a Macerata con il sogno di vendere sapore e tradizione”. E’ un piccolo angolo dove puoi trovare tante cose ma soprattutto cordialità e simpatia, scambiare ricette e, perchè no? fare due sane risate mentre fai la spesa. La Bottega di Graziella è in viale Trieste al numero 8, l’indirizzo giusto per gli amanti del gusto a tavola.

(Articolo promoredazionale)