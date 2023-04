STAND di Noi Marche Bike Life, l'assessore Gironacci: «Ci ha dato l' occasione di presentarci al mercato nazionale e internazionale. Ho avuto modo di parlare di questo modo di vita e di far conoscere e promuovere il nostro territorio»

Civitanova alla Fiera del cicloturismo a Bologna nello stand di Noi Marche Bike Life. «Cresce la voglia di cicloturismo nel nostro Paese e anche a Civitanova – commenta l’assessore al Turismo Manola Gironacci presente alla fiera insieme alla consigliera comunale Paola Campetelli – e alta è l’attenzione verso la nostra città. La bicicletta è una grande opportunità e la Fiera ci ha dato l’ occasione di presentarci al mercato nazionale e internazionale. Ho avuto modo di parlare di questo modo di vita e di far conoscere e promuovere il nostro territorio. Abbiamo preso molti contatti e invitato quanti vogliono trascorrere la loro vacanza a Civitanova alla scoperta di luoghi caratteristici e di scorci mozzafiato».

I numeri della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo a Bologna parlano chiaro: 19.000 presenze, con una crescita del 30% rispetto all’edizione dell’anno precedente. Segno del sempre più crescente interesse verso il cicloturismo. «Tendenza che si registra anche a Civitanova – ha detto la Gironacci – e sulla quale stiamo investendo già da tempo. La bandiera gialla ricevuta dalla città, unica in provincia, è il riconoscimento proprio dell’impegno su questo fronte. Diversi i lavori in corso: dalla ciclovia Adriatica che vede oggi i lavori in corso sul lungomare nord ed il cantiere già avviato del ponte ciclopedonale sul Chienti, un ponte che sarà simbolo dell’unione tra due comuni, quello di Civitanova e quello di Porto Sant’Elpidio. Continueremo a lavorare – ha aggiunto la Gironacci – anche in sinergia con gli altri comuni per fare di Civitanova una città sempre più a misura di cicloturismo».