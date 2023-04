MONTECOSARO - L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione culturale il Borgo, capitanata da Stefano Cardinali e ha visto protagonisti bambini e bambine della scuola "Nelson Mandela"

I bambini e le bambine del plesso scolastico Nelson Mandela di Montecosaro hanno partecipato sabato alla giornata dell’Albero, una manifestazione organizzata dall’associazione culturale il Borgo, capitanata da Stefano Cardinali.

«Come consigliere comunale – scrive Gianluca Marsili – sono stato onorato dell’invito a partecipato ad un festa così bella e ricca di significato per il nostro territorio a favore dell’ambiente che ha visto come protagonisti principali proprio i nostri bambini che hanno anche dato un nome agli alberi che sono stati messi a dimora. Sensibilizzare i nostri figli alle tematiche dell’ambiente, della sostenibilità e della tutela del territorio non è semplice ma queste manifestazioni assolvono a questo compito con straordinaria semplicità ed incisività attraverso il gioco, la gioia e lascia in loro un ricordo indelebile ed un insegnamento duraturo».

Ha partecipato alla cerimonia la consigliera provinciale Laura Sestili, delegata alla Ricostruzione e patrimonio dell’Edilizia scolastica, Programmazione rete scolastica: «Il nostro territorio è straordinario, abbiamo la fortuna di avere a pochi chilometri di distanza il mare e gli incantevoli monti sibillini, sta a noi migliorare e riqualificare questo patrimonio verde attraverso piccoli gesti quotidiani. E’ importante trasmettere la cultura del rispetto dell’ambiente a partire dalle scuole, insegnare ai bambini che è bello stare all’aria aperta, appassionarli ad andare in bicicletta e fare sport all’aperto. C’è sicuramente una sinergia tra regione, provincia e comuni affinché questo meraviglioso territorio possa essere apprezzato al meglio non solo da chi ci vive, ma anche dal turista. Si sta facendo rete anche per dare vita ad un percorso di ciclovie e piste ciclabili grazie alle quali si avrà l’opportunità di conoscere i nostri borghi, le nostre città, le nostre bellezze».