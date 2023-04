Esine abbraccia Civitanova

per la Domenica delle palme

LA DELEGAZIONE con in testa il sindaco Fabrizio Ciarapica ha portato in dote come da tradizione i ramoscelli di ulivo. Visita a Brescia capitale della cultura

3 Aprile 2023 - Ore 12:07 - caricamento letture

Rinnovato il gemellaggio fra Civitanova ed Esine. Nel week end della domenica delle Palme Avis Civitanova ha salutato i gemelli avisini per festeggiare il sodalizio partito ormai 52 anni fa. Sabato 1 aprile è partita la delegazione della costa con un buon numero di giovani avisini, le delegazioni della Croce Verde, dell’istituto comprensivo S. Agostino e dell’amministrazione comunale, tutti enti che negli anni hanno stretto gemellaggi con i corrispettivi lombardi. Presenti per l’amministrazione il sindaco Fabrizio Ciarapica ed il vice sindaco Claudio Morresi. Il programma di quest’anno ha fatto tappa anche a Brescia, quest’anno capitale italiana della cultura assieme a Bergamo. La delegazione è stata accolta per i saluti istituzionali a Palazzo Broletto, dal sindaco di Esine Emanuele Moraschini ora anche presidente della provincia di Brescia. A seguire nel pomeriggio una passeggiata turistica per conoscere il capoluogo. Domenica il momento tradizionale ad Esine con la processione per la domenica delle Palme e la cerimonia religiosa arricchita dagli ulivi portati da Civitanova ai gemelli di Esine.

