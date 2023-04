MONTE SAN MARTINO - Il consigliere di FdI ha presentato un'interrogazione: «C'è un'intera scarpata situata all’ingresso del centro storico del paese, ricoperta da una rete con all’interno del materiale plastico che ha portato non solo alla copertura, ma anche al danneggiamento di uno splendido glicine centenario. E’ doveroso conoscere chi ha rilasciato le autorizzazioni»

A Monte San Martino si torna a parlare dei lavori di ripristino del versante in frana in via Grazie, lungo la provinciale 84. A presentare un’interrogazione su quello che aveva già definito «un vero e proprio scempio» è il capogruppo di Monte San Martino tra la gente – Fratelli d’Italia, Raffaele Anselmi.

Il consigliere chiede che venga prodotta tutta la documentazione relativa ai pareri favorevoli rilasciati in sede di conferenza dei servizi indetta per questi lavori. «C’è un’intera scarpata situata all’ingresso del centro storico del paese, ricoperta da una rete con all’interno del materiale plastico che ha portato non solo alla copertura, ma anche al danneggiamento di uno splendido glicine centenario. E’ doveroso – spiega Anselmi – conoscere chi ha autorizzato la stesura di quella copertura e sono tanti i cittadini che chiedono chiarimenti. Auspico chiarimenti in merito da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale». La discussione dell’interrogazione è già stata calendarizzata per il prossimo consiglio comunale fissato per giovedì.