BEFFA - Appello dell'associazione "L'occhio nascosto dei Sibillini" ai ladri: «Restituitecele»

Rubate due fototrappole ad infrarossi, posizionate qualche mese fa dai fotografi dell’associazione “L’occhio nascosto dei Sibillini”, che da diversi anni immortala nel loro habitat naturale gli animali che popolano la zona montana, con riprese dettagliate che grazie al web hanno permesso di farli conoscere.

I componenti dell’associazione hanno lanciato un appello ai ladri, per vederle restituire, recuperando così anche le preziose immagini che hanno immortalato: «Purtroppo quest’anno chiudiamo la stagione invernale di “occhi nascosti” con ben due fototrappole mancanti all’appello. Le fototrappole sono state posizionate appena prima delle nevicate in luoghi strategici e spesso non facilmente raggiungibili e lasciate “a lavorare” per mesi nella logica: meno fastidio per i selvatici e migliori riprese. Dopo tre mesi di attesa scopriamo che la fototrappola è stata rubata». I naturalisti chiedono il sostegno di tutti per poter ricomprare le fototrappole, che permetteranno loro di riprendere l’osservazione nascosta: «Rubare è un illecito piuttosto comune ma ci colpisce, in questo caso specifico, la mancanza di rispetto e l’inciviltà, la cafonaggine di altri “amanti della natura”, frequentatori della montagna e dei sentieri. Vogliamo provare a chiedere ai ladri, casomai fosse germogliato un briciolo di senso di colpa, di farci riavere, pure in modo anonimo, le schede di memoria con i dati registrati. A prescindere dalla perdita economica per noi la perdita dei dati è sicuramente il dispiacere più grande». Se i ladri che hanno rubato le fototrappole dovessero pentirsi, possono mandare le schede all’indirizzo dell’associazione: via contrada Castello 1 Cessapalombo. L’associazione chiede un aiuto per ricompare le due fototrappole rubate con una piccola campagna di donazioni. Per aiutare: https://occhiodeisibillini.com/sostienici

(m. or.)