LE ELEZIONI di Rsu e Rls si sono svolte martedì e mercoledì dopo 11 anni di assenza. Il sindacato di Macerata a quota +2,80%

Dopo undici anni si sono tenute mercoledì e giovedì le elezioni per il rinnovo delle Rsu e delle Rls nel Gruppo Poste Italiane. «I dati delle urne ci restituiscono un risultato entusiasmante per la nostra provincia di Macerata unico nelle Marche rispetto alle altre province rappresentato dal seguente rapporto con le precedenti ultime votazioni»: questo il commento della Cgil di Macerata che ha ottenuto un +2,80% rispetto al 2012.

«Manteniamo la nostra presenza – fa sapere il sindacato – raddoppiando la fiducia del 50% rispetto agli iscritti e questo è un dato di certo non scontato, vale a dire che i nostri candidati sono stati voltati da più del 50% in aggiunta dei nostri iscritti nel totale di sei seggi presenti nella provincia, ed in riferimento a sei liste presentata fra le quali scegliere. E’ stata molto importante la partecipazione dei giovani a queste elezioni che permette al sindacato di rinnovarsi e rafforzarsi aumentando la possibilità di dare riposte nel quotidiano con la possibilità di un supporto ai lavoratori e alle lavoratrici sempre più valido ed incalzatane nei confronti di un’azienda che gode di buna salute che “non fa ricadere” allo stesso modo sui propri dipendenti ai quali richiede continui sacrifici e per i quali talvolta ricorre a tagli». Il sindacato ringrazia quindi i candidati per il lavoro svolto e quanti si sono adoperati per il risultato attenuto. «L’elezione dei due nostri candidati Luana Pierdominici e Luca Lanciani per l’Rsu, ci fanno aumentare di una rappresentanza rispetto a quella ottenuta nel 2012, in aggiunta all’elezione di un Rls sempre nella persona di Luana Pierdominici; un risultato che ci riempi di soddisfazione. Consideriamo questo un punto di partenza rispetto a un lungo percorso che ci proponiamo di fare insieme».