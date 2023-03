GEMELLAGGIO - Sabato e domenica si rinnova il tradizionale "abbraccio" con la città gemellata lombarda, Civitanova porterà in dote i ramoscelli di ulivo da donare alla città, così come il comune lombardo dona alla città costiera l'abete natalizio

In occasione della domenica delle Palme, il sindaco Fabrizio Ciarapica rinnoverà sabato primo aprile la tradizionale visita a Esine, località lombarda gemellata con Civitanova dal 1989. Il primo cittadino sarà accompagnato dal vicesindaco Claudio Morresi e da una rappresentanza dell’Avis, anch’essa gemellata con l’omologa associazione lombarda. La delegazione civitanovese consegnerà i ramoscelli d’ulivo, simbolo delle festività pasquali, a distanza di quattro mesi dall’ultimo abbraccio con i “gemelli” lombardi, che a dicembre hanno donato a Civitanova l’abete natalizio, che viene addobbato in piazza XX Settembre. Come tradizione, ad Esine sono previsti diversi momenti di accoglienza, tra cui la visita alla città di Brescia Capitale della cultura 2023 assieme a Bergamo. Proprio quest’anno, infatti, Emanuele Moraschini, sindaco di Esine, è stato eletto presidente della provincia di Brescia. Domenica, dopo la benedizione degli ulivi nella chiesa di Santa Maria, partirà il corteo alla presenza della banda dell’Avis locale e alle 11 sarà celebrata la santa messa. «Sono particolarmente felice di poter tornare ad Esine in questa occasione – ha detto il sindaco Ciarapica. I nostri comuni hanno creato legami profondi ed importanti, che in poche altre realtà possono vantare. Siamo orgogliosi del nostro gemellaggio, rinnovato negli anni, che unisce anche le scuole. Con Esine si è creato un rapporto speciale, che va oltre il semplice cerimoniale».