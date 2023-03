Controlli a tappeto dei carabinieri:

identificate 130 persone e fermati 100 veicoli.

Due denunce, patenti ritirate

IL BILANCIO di un servizio messo in campo dai militari della Compagnia di Macerata su tutto il territorio di competenza. Due ragazze sorprese alla guida ubriache a Montefano e Pollenza, un campano nei guai per non aver rispetto il foglio di via. Sequestrata un'auto

31 Marzo 2023 - Ore 12:21 - caricamento letture

Controlli a tappeto dei carabinieri: identificate 130 persone e fermati 100 veicoli. Due le denunce, due le patenti ritirate e otto le multe. E’ bilancio di un servizio messo in campo dai militari della Compagnia di Macerata mercoledì su tutto il territorio di competenza. Oltre 20 pattuglie su strada, con il supporto dell’unità cinofila antidroga di Pesaro. Posti di blocco nelle principali strade, controlli mirati su 93 obiettivi sensibili. I carabinieri della stazione di Montefano hanno denunciato un campano per la violazione del foglio di via. Mentre i colleghi di Pollenza hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una 23enne risultata positiva all’etilometro, con un tasso di 1,28 g/l. Mentre hanno multato un’altra 23enne perché trovata alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,71 g/l. A entrambe è stata ritirata la patente. In totale sono stati oltre 100 i mezzi controllati e 130 le persone identificate tra le quali 14 stranieri, così come sono state controllate 25 persone sottoposte alle misure degli arresti domiciliari. Oltre alle patenti ritirate, è scattato anche il sequestro amministrativo di un’auto.

