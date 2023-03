MACERATA - Ha insegnato all'Accademia di Belle Arti. Aveva 60 anni ed era molto conosciuto come docente, artista, esperto di robotica e neuropsicologo

L’Accademia di Belle Arti di Macerata piange la scomparsa di Luigi Pagliarini. Artista pescarese, neropsicologo, esperto di robotica, docente e software designer, aveva 60 anni.

Era appassionato di intelligenza artificiale e vita artificiale, ed era considerato un luminare in questo settore. Docente, di Teoria della percezione e psicologia della Forma nell’Accademia di Belle Arti di Bari, professore associato nel Maersk Institute University of Southern Denmark, direttore (e fondatore) del Pescara electronic artists meeting e presidente di Artificialia, art director di Ecoteca, ha insegnato anche all’Accademia delle Belle Arti di Macerta e all’Isia di Pescara. Tante le pubblicazioni di libri, riviste a livello nazionale ed internazionale con numerosi premi e riconoscimenti ottenuti, ha esposto in musei e luoghi di cultura in tutto il mondo, collaborando anche con diversi istituti di ricerca ed università italiane ed estere.

Luigi Pagliarini, forte del suo “Manifesto per un’Arte Corale”, presentato dall’Accademia di Belle Arti di Macerata nel 2020, lo scorso gennaio in città era tornato a dimostrare che Arte e artifici non sono un’esigenza mentale e personale ma, piuttosto, incarnata nello stesso essere umano. Lo ha fatto durante la presentazione de “Il Pianeta Mente”, una favola per bambini scritta con le illustrazioni di Federico Galldiero.