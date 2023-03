MACERATA - Ha vinto la gara la Daman di Caserta, offrendo un canone di 144mila euro per sei anni. Il locale riaprirà il 18 aprile dopo i lavori

Bar del tribunale di Macerata, si cambia dopo 11 anni. Ad aggiudicarsi il bando per la gestione è stata la Daman di Caserta, gestita da Michele e Marco Ferrara, padre e figlio. Si sono aggiudicati la gara offrendo un canone di 144mila euro per sei anni. Il contratto, a cui per il tribunale hanno lavorato Marzia Melletti come direttore dell’esecuzione del contratto, Gabriele Troiani come responsabile unico del procedimento e Clelia Presutti della procura, è stato firmato ieri. Il bar sarà chiuso da sabato per lavori, riaprirà il 18 aprile. La nuova ditta si è impegnata ad accettare buoni pasto, ad ampliare l’orario di apertura (fino alle 17,30 e il sabato mattina), ad ampliare i coperti a 25-30, a tenere prezzi calmierati rispetto a quelli di mercato. Offriranno prodotti tipici locali ma anche casertani. La dirigenza del tribunale presieduto da Paolo Vadalà ringrazia la titolare della società Gran Caffè, Cristina Verducci, che ha gestito il bar negli ultimi 11 anni.