MACERATA - Ordinanza della polizia locale per venerdì 31 marzo e domenica 2 aprile. Modifiche alla sosta e al traffico anche per il centenario del liceo scientifico "Galilei" sabato 1 aprile

Via Crucis in centro storico, benedizione delle palme e centenario del liceo scientifico “Galilei” a Macerata. Sarà un fine settimana di iniziative ed eventi per i quali la Polizia locale ha previsto modifiche alla viabilità e alla sosta.

In particolare la Via Crucis per le strade del centro storico è in programma venerdì 31 marzo e la benedizione delle palme è prevista per domenica 2 aprile.

In occasione di quest’ultima partiranno due gruppi che seguiranno due itinerari diversi: 1° gruppo piazza Libertà, corso Repubblica, piazza Vittorio Veneto e entrata nella Cattedrale. 2° gruppo piazza Libertà, via Don Minzoni, via Gioberti, via S. Maria della Porta, via Lauro Rossi, via Ciccarelli, piazza Mazzini, piazza N. Sauro, corso Cairoli via Carducci e la processione entra direttamente nella chiesa del Sacro Cuore. Alcuni fedeli proseguiranno fino alla Casa Salesiana in viale Don Bosco.

L’ordinanza emessa dal Comando della Polizia locale prevede per venerdì 31 marzo:

– divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 19 fino al termine della manifestazione, in piazza Annessione, via Garibaldi, piazza XXX Aprile, via Tommaso Lauri (tratto da rampa XXX Aprile fino a via Crescimbeni), via Crescimbeni (tratto compreso tra piazza V. Veneto e via XX Settembre), piazza Vittorio Veneto, corso Repubblica, piazza della Libertà (tutta, compresa APU), via Don Minzoni, piazza Strambi;

– sospensione temporanea della circolazione nelle vie/piazze interessate dal transito della manifestazione, che avrà inizio alle 21 da piazza Annessione e interdizione del traffico veicolare sulle strade che intersecano il percorso

Inoltre, il provvedimento, stabilisce per domenica 2 aprile:

– divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 9 fino al termine in piazza Libertà zona APU, via Don Minzoni, piazza Strambi (eccetto area residenti lato accesso Curia), via Gioberti (sulla carreggiata tra via Don Minzoni e via S. Maria della Porta dove segnalato), via Carducci (lato sinistro tra via Merelli e via Cucchiari);

– sospensione temporanea della circolazione nelle vie/piazze interessate dal transito delle manifestazioni pubbliche, che avranno inizio dopo la benedizione prevista per le 10 da piazza della Libertà e interdizione del traffico veicolare lungo il percorso.

Per i festeggiamenti del centenario del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata, il dirigente della Polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della manifestazione.

Il primo aprile, in piazza della Libertà (tutta l’area comprensiva di zona Apu e stalli di sosta in concessione Apm compresi gli spazi invalidi) vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 7 alle 13 mentre in via Don Minzoni ci sarà il divieto di transito dalle 9,30 alle 12 eccetto i veicoli di pubblica utilità, forze dell’ordine e autorizzati (da valutare in caso di particolare afflusso dei partecipanti alla manifestazione e al termine della stessa). Il percorso alternativo sarà via Basily, via Santa Maria della Porta, piazza Vittorio Veneto. È disposta inoltre l’interruzione del servizio di rilascio permessi provvisori per il transito e la sosta nella Ztl da parte degli operatori della società Apm.