“Tuttinpiazza” per l’Anffas

MACERATA - Sabato e domenica laboratori, convegni, musica con la Mabò Band, spettacoli volti a rilanciare un messaggio di inclusione e solidarietà

In occasione della settimana dell’Inclusione promossa dall’università di Macerata, Anffas sta organizzando per il prossimo fine settimana l’evento “Tuttinpiazza” che animerà la città con laboratori, convegni, musica e spettacoli volti a rilanciare un messaggio di inclusione e solidarietà.

«Sarà un’opportunità per far conoscere i servizi ed i progetti che l’ente rivolge alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e far conoscere le persone che compongono la nostra straordinaria famiglia, ogni giorno impegnate per realizzare una società più giusta, equa ed inclusiva – si legge in una nota degli organizzatori -. Il weekend si aprirà sabato mattina 1 aprile alle 9 con il convegno promosso da Anffas Marche nella biblioteca comunale Mozzi Borgetti sul tema “Il progetto di Vita per le persone con disabilità”. Per la partecipazione si richiede l’Iscrizione al link: https://forms.gle/vt5niBMK97GDti91A . Sarà possibile partecipare a distanza su piattaforma zoom al seguente link https://us02web.zoom.us/j/82423646722?pwd=M2dablM1aGxoVVdCOXlVNDNjWGk2Zz09.

Nel pomeriggio di sabato dalle 15,30 in piazza Cesare Battisti al via “Il Villaggio Anffas” con desk informativi, laboratori inclusivi rivolti a tutte le età, giochi e soprattutto alle 17,30 il gran spettacolo finale con la Mabò Band e la gentile partecipazione dell’ente [email protected] di Monte San Giusto che animeranno la piazza con musica, colori e tantissimi palloncini. “Mabò of colors” uno spettacolo divertente e coinvolgente soprattutto per le famiglie ed i bambini. Domenica 2 aprile invece, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, dalle 16 al CreaHub di Unimc in via Gramsci la presentazione del libro di Paola Giosuè “Autistico a chi?” ed a seguire le testimonianze ed i racconti delle nostre famiglie. Durante gli eventi sarà sempre allestita la mostra itinerante “Tessuto poetico” con poesie, riflessioni e testi di Alessandro Cutini, ragazzo autistico e straordinario poeta.