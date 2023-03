SENTENZA del tribunale di Macerata: imputato era un romeno ufficialmente residente a Montegranaro, ma di fatto irreperibile da tempo. Doveva rispondere di alcuni colpi messi a segno tra la città fermana e Monte San Giusto. Il legale dell'uomo: «E' uno dei primi casi in cui la riforma Cartabia determinerà un vulnus per la difesa»

Furti e rapine in diverse abitazioni tra Monte San Giusto e Montegranaro: condannato a sette anni e sei mesi un 45enne. La sentenza è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata, imputato era Cristian Florin Moldovan, romeno ufficialmente residente a Montegranaro, ma di fatto ormai irreperibile da anni. I fatti risalgono al 2010 e 2011.

Secondo l’accusa l’uomo, con altri complici, aveva messo a segno diversi colpi nelle case delle due città a cavallo tra Maceratese e Fermano. In un caso, avvenuto a Monte San Giusto, l’accusa contesta al 45enne di essere entrato nell’abitazione di due coniugi di notte e di averli minacciati con un grosso cacciavite per costringerli ad aprire la cassaforte. Per poi fuggire dopo aver preso circa mille euro in contanti. In un altro caso, avvenuto sempre a Monte San Giusto pochi giorni prima dell’altro, il 45enne e i complici sarebbero entrati in un’altra abitazione e dopo aver preso un po’ di contanti trovati in cucina, sarebbero stati scoperti dal proprietario che stava rientrando. Anche qui il proprietario sarebbe stato minacciato con un cacciavite. In tutto erano sei gli episodi contestati, compresa l’accusa di ricettazione visto che l’auto usata in uno di questi colpi era poi risultata rubata.

Oggi l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, aveva chiesto per l’uomo 12 anni e sette mesi. Il collegio penale del tribunale ha deciso di condannarlo a 7 anni e sei mesi per quattro episodi, gli altri, tra cui la ricettazione, sono stati dichiarati prescritti. L’uomo è difeso dall’avvocato Alessandro Ciarrocchi. «Questo – dice il legale – è uno dei primi casi in cui la riforma Cartabia determinerà un vulnus per la difesa. La difesa di un imputato assente, infatti, non potrebbe proporre appello salvo procura speciale, ma come ho già fatto emergere durante il dibattimento il mio assistito è irreperibile da anni, anche a me. Quindi valuteremo come affrontare anche questa problematica».

(Gio. Def.)