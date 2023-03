L'INCONTRO con la presidente della fondazione Marisa Bellisario in programma sabato 25 marzo alle 17 nella sala Sbriccoli in piazza Oberdan

“Donne che fanno la differenza”. E’ questo il titolo dell’evento con Lella Golfo, presidente della fondazione Marisa Bellisario, in programma sabato 25 marzo alle 17 nella sala Sbriccoli in piazza Oberdan a Macerata, organizzata dal gruppo marchigiano della fondazione in collaborazione con Unimc e Confindustria.

Aveva lo stesso titolo l’evento avvenuto in febbraio all’università La Sapienza di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella organizzato per celebrare i 35 anni del Premio Bellisario. Lella Golfo torna con piacere a Macerata che fu la sede nel 2016 del convegno “Donne, economia e potere”: racconterà la nascita della Fondazione dedicata a Marisa Bellisario, grande imprenditrice scomparsa prematuramente e ricordata come la più grande donna manager italiana e l’istituzione del Premio a lei dedicato divenuto ormai appuntamento RaiUno. Presentando il suo ultimo libro, la Golfo indicherà i cambi di passo compiuti con la Legge Golfo-Mosca sulle quote di genere che compie dieci anni, le iniziative e il sostegno alla lotta contro le discriminazioni e per un mondo equo. Moderatrice della serata la giornalista e conduttrice Barbara Capponi. Parteciperanno Cinzia Pennesi, direttrice d’orchestra, premio Bellisario 2008 e referente Marche della Fondazione Bellisario, Ninfa Contigiani, docente di Storia della Legislazione sociale Unimc; Eleonora Cutrini, docente di Economia Applicata Unimc e Alberto Mari, presidente Terziario di Confindustria Macerata.