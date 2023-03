IMPEGNO - La Croce Verde di Montecosaro Morrovalle ha programmato un nuovo ciclo di 13 lezioni dopo quello dello scorso settembre: si parte giovedì alle 21,30

La Croce verde di Montecosaro e Morrovalle raddoppia la formazione: parte giovedì 23 marzo alle 21.30 il nuovo corso di primo soccorso. È per la prima volta che l’associazione raddoppia il proprio impegno nell’organizzare 2 corsi nel giro di pochi mesi, ma data l’importanza e la necessità di promuovere il mutuo soccorso, al classico corso svoltosi a settembre, l’associazione ha pensato di organizzarne un altro in partenza in questi giorni.

L’iscrizione al corso permetterà di acquisire preziose nozioni e conoscere tecniche e strumenti utili non solo in casi di estremo bisogno, ma anche nella quotidianità. E chi vuole, al termine del corso di 13 lezioni, potrà entrare a far parte del corpo militi volontari, una realtà fatta da persone comuni che dedicano un po’ del proprio tempo non solo nel servizio di emergenza/urgenza 118, ma anche nel servizio di visite programmate e trasporto degenti.