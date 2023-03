CIVITANOVA - Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, introdurrà alla conoscenza del pensatore tedesco: appuntamento giovedì alla Romana alle 21,15

Proseguono le iniziative del “Bar cogitans” appuntamenti filosofici dedicati alla conoscenza dei più grandi nomi della filosofia occidentale. Giovedì 23 marzo alle 21.15, alla Romana di Civitanova, si parlerà di Hegel, uno di più grandi filosofi di tutti i tempi. Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, introdurrà alla conoscenza di questo profondissimo pensatore tedesco.

I relatori approfondiranno i concetti di idealismo spiegando il significato della famosa frase “Ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale”. A seguire la tradizionale intervista immaginaria con la quale si inviterà la platea a immaginare cosa risponderebbe Hegel a queste quattro domande: che cos’è la filosofia? Come si fa a essere felici? Qual è la parola chiave? Cosa c’è di ancora valido oggi? Per chi vuole, ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti. I caffè filosofici, infatti, sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti intorno ai temi proposti. L’ingresso è libero