Auto fuori strada in via Montecucco, a Civitanova: ferito il conducente. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 all’altezza della traversa di via Doria dove un’auto, un’Audi A4, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada in un tratto in curca finendo nel fossato che delimita la carreggiata.

La vettura che proveniva da Civitanova Alta, prima di finire nel dirupo (a circa due metri di dislivello) ha colpito il cordolo del bordo strada.

L’audi è finita contro gli arbusti e questi ne hanno provocato un testacoda e alla fine l’Audi è finita con la parte anteriore sul fossato. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto intervenuti i mezzi di soccorso: l’ambulanza del 118 e l’automedica, due pattuglie dei vigili del fuoco e polizia. In ospedale il conducente della vettura, un residente della zona. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

(Foto di Federico De Marco)