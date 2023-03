MACERATA - Il responso dopo il controllo effettuato nel refettorio il 10 marzo. La soddisfazione dell’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta

Disco verde per la mensa scolastica della scuola Maria Montessori dell’Istituto comprensivo Mestica. A stabilirlo i componenti del comitato mensa dopo il controllo effettuato nel refettorio il 10 marzo scorso. La check list (il report per la verifica della conformità del servizio) parla di «cibi cucinati che arrivano in refettorio “in contenitori appositi riscaldati, idonei al trasporto del cibo”, che il cibo in tavola risulta “caldo, invitante e buono” così come la pasta è “al dente e gradevole”. Per quanto riguarda le porzioni sono “normali” e la “grammatura viene rispettata”, i “vassoi, le posate e i bicchieri sono puliti” e, fattore importante, i “bimbi gradiscono il pasto e la maggioranza lo ha finito”», si legge nella nota del Comune.

«Ricevere giudizi positivi sul servizio delle mense scolastiche è sempre motivo di soddisfazione – commenta l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta -. Oltre all’attimo lavoro del personale che quotidianamente è impegnato per assicurare pasti sicuri e di qualità, la gestione delle mense può contare anche sulle attrezzature all’avanguardia acquistate e su cui il Comune di Macerata ha investito molto, che permettono di raggiungere un servizio di alto livello grazie all’innovativa tecnica per la preparazione, la conservazione e la distribuzione dei cibi che ha il vantaggio di minimizzare il rischio microbiologico anche per il pasto trasportato. Sicurezza, uniformità, appetibilità e valore nutrizionale del pasto sono gli obiettivi che continuiamo e continueremo a perseguire grazie anche all’uso di alimenti bio prestando particolare attenzione all’educazione alimentare».

La cucina del comprensivo Mestica ogni giorno prepara 296 pasti, di cui 115 per la primaria e 45 per la scuola dell’infanzia della Montessori, il resto viene distribuito in altri plessi.