SINERGIA - Fabrizio Ciarapica e Barbara Cacciolari hanno condiviso alcune idee su cui si sta già lavorando. La vice presidente dell'associazione: «Proporrò alcuni progetti per far crescere la città in un orizzonte contemporaneo ma soprattutto internazionale»

20 Marzo 2023 - Ore 14:30 - caricamento letture

Civitanova si apre al mondo e cerca nuove sinergie per diventare sempre più attrattiva. Di questo si è parlato nell’incontro avvenuto in Comune tra il sindaco Fabrizio Ciarapica e Barbara Cacciolari, vice presidente Unionturismo, associazione nazionale delle aziende e degli enti pubblici e privati di promozione ed accoglienza turistica, attualmente impegnata nell’allacciare rapporti istituzionali con le più importanti città italiane e internazionali. «Avviamo oggi una nuova collaborazione con Unionturismo – ha detto il primo cittadino – per rafforzare e sviluppare sempre di più l’immagine e la vocazione turistica di Civitanova. Dopo l’apertura verso l’Europa vogliamo aprire le porte della nostra città anche ad altre realtà che possano “dialogare” e “crescere” insieme a noi in una sorta di scambio reciproco. Un ulteriore passo importante nel percorso verso la definizione di una sempre più efficace strategia turistica». Molte le idee e i progetti condivisi sui quali si sta già lavorando. «Civitanova – ha detto Barbara Cacciolari – è un fiore all’occhiello della provincia di Macerata e città turistica molto importante per le attività che negli ultimi anni si sono svolte, a partire da quelle volte a fidelizzare il turista. Una missione che stimola la sensibilità del turismo e di tutti gli attori coinvolti, dalle aziende di promozione turistica alle pro loco fino a tutte quelle attività locali del settore. In quest’ottica proporrò al sindaco alcuni progetti per far crescere Civitanova in un orizzonte contemporaneo ma soprattutto internazionale».

