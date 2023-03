MACERATA - Musica, poesia e cabaret hanno intrattenuto il pubblico del Lauro Rossi per oltre tre ore

Serata di beneficienza al teatro Lauro Rossi di Macerata in occasione dell’evento “Medici & Friends Show” con il patrocinio del Comune.

Una serata di musica, poesia e cabaret che venerdì scorso ha intrattenuto il pubblico per oltre tre ore. Il format dell’evento, che si ripete in diverse città della regione, prevede la partecipazione gratuita di tutti gli artisti e gruppi con componenti appartenenti alla categoria dei medici. Il Distretto 2090 del Rotary, con capofila il club Macerata “Matteo Ricci”, ha organizzato questa serata per raccogliere fondi da devolvere all’organizzazione del “Campus per persone con disabilità”.

Il campus è un evento che il rotary organizza, ormai da quasi venti anni, per dare la possibilità a oltre cento persone, di varie età e patologie, di trascorrere insieme ai loro accompagnatori una settimana di vacanza in un villaggio turistico e quest’anno riparte, dopo tre anni di stop causa pandemia, in una nuova location, l’Holiday Village di Porto Sant’Elpidio, dal 21 al 27 maggio, sempre con lo stesso spirito di service.

Il presidente del Rotary Club Macerata Guido Grandinetti «rivolge un sentito ringraziamento agli sponsor e all’amministrazione comunale che ha reso disponibile l’uso del teatro contribuendo tutti in maniera determinante alla riuscita dell’iniziativa benefica».