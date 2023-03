MACERATA - E' successo poco dopo le 19 in via Roma. Automobilista sanzionato dalla polizia locale

Resta incastrato con l’auto tra le sbarre del passaggio a livello di via Roma. Traffico in tilt poco dopo le 19 nella zona di Collevario, a Macerata. E’ immediatamente scattato l’allarme computerizzato che ha allertato la centrale operativa: la procedura di Trenitalia prevede l’avvio del treno a passo d’uomo. Il convoglio, diretto a Fabriano, ha raggiunto il passaggio a livello dopo circa mezz’ora. Nel frattempo l’automobilista aveva sistemato il veicolo a ridosso della sbarra per non ostacolare il passaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti in moto della polizia locale che hanno identificato e sanzionato l’automobilista.

(redazione CM)