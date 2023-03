Rapina alla stazione di rifornimento,

aggrediscono l’amico e gli rubano i soldi

MACERATA - E' successo ieri sera al distributore Eni di via Pancalducci. Due i protagonisti dell'aggressione: hanno picchiato una terza persona che conoscevano, per poi prendergli il portafoglio. Per lui 30 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri

Pestano l’amico e lo rapinano. E’ successo ieri sera a Macerata, al distributore Eni di via Pancalducci. Erano circa le 23,30 quando tre moldavi, che vivono a Treia, si trovavano nell’area della stazione di rifornimento. All’improvviso pare che due di loro si siano accorti del fatto che il terzo avesse nel portafogli un bel po’ di contanti. Così, avrebbero deciso aggredirlo, picchiarlo e prendergli tutti i soldi per poi scappare. A lanciare l’allarme al 112 sono stati alcuni passanti. I carabinieri subito arrivati sul posto hanno trovato solo l’uomo che era stato aggredito, che poi è stato ricoverato in ospedale. Per lui una prognosi di 30 giorni. Gli altri altri due erano fuggiti. I militari sono riusciti a individuarli poco dopo. Gli aggressori sono così stati denunciati. Le indagini comunque sono ancora in corso per cercare di ricostruire tutti i contorni della vicenda. (ultimo aggiornamento alle 13,20)

