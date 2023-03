TRAGICO incidente intorno alle 4.30 di oggi sulla corsia nord tra gli svicoli di Ancona Nord e Ancona Sud. A perdere la vita un ragazzo di San Benedetto, ferita anche la persona che era con lui

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 4.30 di questa mattina, sull’autostrada A14, nel territorio comunale di Ancona. Per cause che dovrà chiarire la polizia autostradale di Fano, un’auto a bordo della quale viaggiavano due persone, perdendo il controllo, è uscita fuori strada capovolgendosi sulla carreggiata nel tratto compreso tra gli svincoli di Ancona nord e Ancona sud, sulla corsia nord e al km 250.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Stando a una prima ricostruzione, dopo lo schianto e il ribaltamento della vettura i passeggeri sarebbero rimasti incastrati nell’abitacolo del mezzo. I vigili del fuoco di Ancona sono arrivati sul posto per liberarli e consegnarli alle cure dei sanitari del 118. Per un uno di loro, un giovane di San Benedetto del Tronto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, l’altro è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il transito è stato rallentato per ore nel tratto autostradale interessato dalle operazioni di soccorso.

(in aggiornamento)