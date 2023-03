TRAGEDIA - I due cantanti sono stati citati come testimoni dalla procura al processo, venerdì dovrebbero essere ad Ancona. Alle precedenti convocazioni avevano risposto con legittimi impedimenti

Erano stati già chiamati a testimoniare in tribunale ad Ancona il trapper Sfera Ebbasta e il rapper Fedez, per la strage di Corinaldo, avvenuta alla Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018. Ora l’altra convocazione è per venerdì: dopo essere stati citati nuovamente come testimoni dalla procura.

Precedentemente, i due cantanti non avevano dato la propria disponibilità a seguito dei legittimi impedimenti che riguardavano sia motivi di lavoro che di salute. Venerdì prossimo, però, sembra che la loro disponibilità ci sia.

Quella notte del 2018, infatti, alla Lanterna Azzurra era prevista un’esibizione del trapper Sfera Ebbasta, che però poi non avvenne a seguito proprio di quella immensa disgrazia nella quale morirono cinque adolescenti e una mamma, mentre 59 furono i feriti. Il tutto durante un fuggi fuggi di massa a seguito del quale per 6 giovani, di quella che poi venne chiamata la ‘Banda dello spray’, vi furono condanne anche in Cassazione. I ragazzi volevano mettere in atto furti di collanine utilizzando uno spray urticante. Fedez, invece, è stato citato come testimone dato che alla Lanterna Azzurra tenne un concerto qualche tempo prima.