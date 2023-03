Stop alla carta,

arriva lo sportello telematico

MORROVALLE - Sarà lo strumento per i cittadini per presentare in modo guidato e digitale le pratiche, comodamente da casa. Martedì 21 marzo alle 10 un incontro online per spiegare le modalità di utilizzo

18 Marzo 2023 - Ore 12:42 - caricamento letture

Si potrà compilare una qualsiasi istanza online, effettuare i pagamenti con PagoPa, autenticare copie di documenti del servizio anagrafe, chiedere il rilascio di certificati ma anche completare tutte le pratiche per la richiesta di contributi comodamente da casa. Il comune di Morrovalle ha attivato lo sportello telematico polifunzionale. Il codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore nel 2005, ha gettato le basi per la gestione digitale delle pratiche e il decreto del 2014 ne ha introdotto l’obbligatorietà spingendo gli enti pubblici a predisporre un piano di informatizzazione. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale. L’attivazione dello sportello telematico permetterà al comune di Morrovalle di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei. Per approfondire il funzionamento dello sportello, il comune e il gruppo Maggioli, sviluppatore del progetto, organizzano per martedì 21 marzo alle 10 un incontro online che farà luce sulle modalità di utilizzo dello strumento. L’evento sarà trasmesso sulle pagine Facebook www.facebook.com/Areacittadinanzadigitale e YouTube www.youtube.com/@Areacittadinanzadigitale dello sportello telematico polifunzionale.

