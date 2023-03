PORTO SANT'ELPIDIO -L'incidente nella notte. Nonostante il violento impatto gli automobilisti coinvolti non hanno avuto gravi conseguenze

di Giorgio Fedeli (foto Simone Corazza)

Paura questa notte in autostrada all’altezza di Porto Sant’Elpidio un camion e un’auto sono rimasti coinvolti in un rocambolesco incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Erano circa le 22 quando, per cause ancora in fase di accertamento, al chilometro 265, direzione nord, prima dell’area di servizio Chienti, i due mezzi si sono scontrati. Il camion si è ribaltato e l’autovettura è stata squarciata dal violento impatto.

Sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118, sono arrivati i sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio, l’automedica e la Polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. La circolazione autostradale è stata temporaneamente limitata per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, con intervenuto anche il soccorso stradale EuroSos. Fortunatamente, gli automobilisti coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze dall’incidente.