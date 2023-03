MACERATA - I sindacati rimproverano i dipendenti che hanno diffuso una lettera al rettore John Mc Court senza rendere nota la loro identità. Chiedono poi la concertazione con le Rsu per individuare i rappresentanti del personale tecnico amministrativo

«Il dibattito riguardo Unimc deve essere pubblico». Flc Cgil, Snals Confsal e Usb di Macerata rimproverano gli autori della lettera anonima, firmata “alcuni dipendenti di Unimc” che prende spunto dalla critica all’organizzazione dell’inaugurazione dell’Anno accademico per manifestare un disagio nella comunità universitaria.

«Ogni opinione è legittima e benvenuta – scrivono le sigle sindacali – purché fatta alla luce del sole e non nascondendosi dietro all’anonimato. Pensiamo che il dibattito sulle idee, sull’ambiente di lavoro, sulle prospettive dell’ateneo debba essere pubblico e che le presunte ritorsioni che dovrebbero giustificare l’anonimato consegnano all’opinione pubblica una immagine falsata, a meno di prova contraria, dell’ateneo maceratese. Riteniamo peraltro che sarebbe una buona pratica da riprendere per l’individuazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici da fare intervenire all’inaugurazione dell’Anno accademico la concertazione tra il rettore John McCourt e le Rsu. Al tempo stesso esprimiamo massima vicinanza a Carla Bufalini, destinataria di ridicole parole di delegittimazione. La sua storia professionale e umana è molto al di sopra di queste affermazioni».