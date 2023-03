SAN GINESIO - L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 78. La conducente portata in ospedale

Perde il controllo dell’auto, esce di strada e finisce contro una pianta. Una automobilista portata in pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio lungo la strada provinciale 78 a San Ginesio. La donna al volante ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada. L’auto è finita in un dirupo ed è poi andata a sbattere con il tettuccio contro un albero e lì la corsa della vettura si è arrestata. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118 che ha trasportato la ragazza ferita in ospedale a Macerata, non è in condizioni gravi.