Mercoledì 22 e giovedì 23 marzo spazio alla danza al teatro Lauro Rossi di Macerata con “Storie”, suite di danze poetiche per sei danzatori firmate per Aterballetto da due coreografi “cresciuti” al suo interno oggi apprezzati internazionalmente: Diego Tortelli, coreografo residente della compagnia, attivo tra l’Italia e la Germania, e Philippe Kratz, di origini tedesche, per anni danzatore di punta della compagnia da tempo lanciato nella coreografia e ora richiesto anche dal Teatro alla Scala.

La serata, proposta nella stagione teatrale promossa dal Comune e dall’Amat e realizzata con il contributo della Regione e del MiC, offre due visioni d’autore differenti legate in questo programma dal comune denominatore della composizione coreografica intorno al tema del distanziamento tra abbracci mancati e desiderio di recupero di empatia.

Preludio di Diego Tortelli, in apertura di serata, è una lettera d’amore al corpo per cinque danzatori sulla voce inconfondibile di Nick Cave che avvolge lo spettatore. L’atmosfera cambia con O di Philippe Kratz, duetto in cui due corpi-automi obbligano a interrogarsi su come potrebbe mutare il senso del contatto fisico in futuro, sulla musica elettronica di Mark Pritchard e The Field.

Anche Another story di Diego Tortelli, accompagnato da brani rock del gruppo Spiritualized, è un duetto sviluppato intorno alla ricerca di un gesto che ci è stato negato durante tutta la pandemia, l’abbraccio. Sul ritmo di Barrio Sur e Fela Kuti chiude il sestetto Alpha Grace, una riflessione di Philippe Kratz sull’empatia, una forma di comunicazione gentile tra persone che si sentono sullo stesso piano.

La produzione di “Storie” è di Fondazione nazionale della danza / Aterballetto, coproduzione Teatro Ristori di Verona, Alpha Grace è sostenuto da Centro per la scena contemporanea di Bassano del Grappa.

Informazioni e biglietti alla biglietteria dei teatri (0733230735), biglietterie del circuito Amat/vivaticket (info su www.amatmarche.net – 0712072439) e online su www.vivaticket.com. Inizio spettacolo alle 21.