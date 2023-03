PROMO - Grandissimo successo per l'evento dell'azienda di Porto Sant’Elpidio, tra i leader marchigiani nella distribuzione del beverage, che si è svolto ieri alla Serra. «Tantissime partecipazioni, questo evento funziona»

Facce sorridenti e tanta voglia di sperimentare all’open day di Assodrink che si è tenuto ieri a La Serra di Civitanova.

L’azienda di Porto Sant’Elpidio, tra i leader marchigiani nella distribuzione del beverage, ha invitato tutti i suoi clienti e altri operatori del comparto per metterli direttamente in contatto con grandi e piccole aziende del settore, dai produttori vitivinicoli ai distributori internazionali di distillati e bevande in generale. C’erano marchi conosciuti in tutto il mondo, ma anche micro realtà̀del territorio, che hanno potuto confrontarsi direttamente con ristoratori, imprenditori e gestori di locali in generale.

Una grande folla di partecipanti che ha letteralmente riempito gli spazi del locale civitanovese, con il momento più eclettico della giornata con l’esibizione del famosissimo bartender ed imprenditore Bruno Vanzan, campione del mondo di flair bartending, ma soprattutto mago dei cocktail e star dei social network. Vanzan ha fatto provare in anteprima ai presenti alcune delle sue creazioni, esibendosi dietro al bancone e lanciando spunti interessanti ai tanti addetti del settore presenti all’evento. Tantissime le persone che hanno risposto presente all’invito di Assodrink, per una giornata di open day che di fatto aveva riscontrato lo stesso successo nel 2022.

«Prima la pandemia e poi la crisi e i rincari causati dalla guerra sicuramente ci ha messo duramente alla prova – spiegano Daniele Cristiano e Andrea Travaglia, titolari di Assodrink – in questi periodi cerchiamo sempre di stare più vicino possibile ai nostri clienti in ogni modo, seguendo le loro varie situazioni e cercando di farci forza l’uno con l’altro. È stato bellissimo vedere tutta questa gente tornare dopo il grande successo dell’anno scorso. Sicuramente dimostrazioni come queste ci spingono a dare sempre il massimo e rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze per assicurare il miglior servizio a tutti i nostri clienti. C’è tanta voglia di innovarsi e soprattutto crediamo fortemente nella nascita di nuove iniziative che fanno sempre bene al nostro settore. L’open day serve soprattutto a questo, per confrontarsi faccia a faccia e per crescere professionalmente tutti insieme».

Tantissime le presenze registrate durante la giornata. «Siamo molto soddisfatti, dopo il grande successo dell’anno scorso, potevamo credere che potesse essere una casualità dopo lo stop causa Covid, invece abbiamo avuto la prova che questo evento funziona ed è stato giudicato da tutti come di notevole impatto per tutta la filiera del beverage – proseguono Cristiano e Travaglia –. Ringraziamo i grandi marchi che hanno aderito all’iniziativa e che hanno presentato le loro novità̀, Bruno Vanzan che è stato disponibilissimo, tutti i clienti e non clienti che ci sono passati a trovare e la famiglia Ascani per l’ospitalità nel loro bellissimo locale. Grazie anche al sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che è passato per un saluto e che è sempre presente alle belle iniziative svolte nella sua città».

(Articolo promoredazionale)