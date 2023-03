Mimma Marcucci a “quota” cento

MONTECASSIANO - Visita del sindaco Leonardo Catena per la neocentenaria

Maria Giuseppa Marcucci da tutti conosciuta come “Mimma” oggi compie 100 anni. Per lei l’omaggio del sindaco Leonardo Catena in visita con l’assessora Katia Acciarresi. È nata a Montecassiano il 14 marzo del 1923, ha trascorso una vita semplice dedicata a casa e famiglia, non si è sposata ed è rimasta in casa con i fratelli ed i nipoti. Attualmente vive col fratello Guido di 96 anni e la cognata Ivana di 85.Grande festa in famiglia. A lei gli auguri del fratello Guido, della cognata Ivana, dei nipoti e pronipoti tutti.