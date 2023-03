CIVITANOVA - L'uomo è stato fermato dalla polizia nel corso di controlli sulle strade. Oggi la convalida in tribunale, il giudice ha disposto l'obbligo di firma

Espulso nel luglio dello scorso anno, torna in Italia, dove vive la moglie e viene arrestato. In manette è finito un 32enne albanese che ieri è stato fermato dalla polizia a Civitanova, nel corso di controlli sulle strade. L’uomo avrebbe dato un altro nome agli agenti che lo stavano controllando, poi è saltata fuori la storia dell’espulsione in base ad un processo per droga.

Oggi l’uomo è comparso al tribunale di Macerata per la convalida dell’arresto. Assistito dal suo legale, l’avvocato Giulio Abbate, il 32enne ha detto di essere tornato in Italia per fare i documenti per il ricongiungimento famigliare con la moglie. Ha detto che non sapeva che doveva fare i documenti prima di tornare in Italia. Il giudice Francesca Preziosi ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di firma. L’avvocato Abbate ha chiesto un termine a difesa e il processo per direttissima è stato rinviato al 14 aprile.

Un episodio simile c’era stato due settimana fa, quando un 36enne albanese era stato arrestato a Macerata (leggi l’articolo).

(Gian. Gin.)