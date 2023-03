POMPEI - L'associazione nazionale presieduta dall'ex sindaco di Montecosaro Stefano Cardinali ha patrocinato l'iniziativa organizzata dall'associazione Mondo Nuovo di Manfredonia

A Pompei si è svolta la 13esima edizione del Premio Chiara Lubich, organizzato dall’associazione Mondo Nuovo di Manfredonia. Sono stati premiati enti, associazioni, città, singoli cittadini che nel corso dell’anno si sono distinti per azioni concrete a favore dell’accoglienza, della solidarietà, del dialogo e della cultura della pace. L’associazione nazionale “Città per la fraternità” di cui è presidente Stefano Cardinali, ex sindaco di Montecosaro, ha patrocinato l’iniziativa.

«La nostra associazione – spiega Cardinali presente in sala – nasce con lo scopo di diffondere la fraternità in politica, in particolar modo negli enti locali, prendendo ispirazione dal pensiero e dalla vita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei focolari. Per noi la fraternità è patrimonio dell’umanità. Senza di essa non è possibile immaginare il mondo come un’ unica grande famiglia. Le esperienze che abbiamo ascoltato ieri a Pompei, per fortuna sempre più frequenti, solo giovedì scorso ero a Viterbo per una iniziativa simile, in questo momento storico, che vede il preoccupante diffondersi di conflitti ed emergenze umanitarie, ci dicono chiaramente che una fraterna accoglienza e una pacifica convivenza, sono possibili – conclude Stefano Cardinali -. Dipende da noi, dalla nostra volontà di scegliere ogni giorno, per la nostra vita, i valori legati alla fraternità».

Un altro momento della giornata di ieri, è stato l’incontro in comune con il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, con il quale sono stati rinnovati gli impegni a portare avanti l’associazione “Città per la fraternità”.