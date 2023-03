PROMO - La storica attività a Villa Potenza di Macerata ha celebrato l'anniversario con una inaugurazione alla presenza dell'assessore Paolo Renna. I figli di Renato Aquilanti proseguono sulla via tracciata dai genitori. Martina: «Siamo cresciuti in mezzo al profumo del cuoio» Gianfranco: «Cerchiamo di tenere sempre alto il valore della frazione rimanendo nei locali originari che ci ricordano nostro padre e la passione che ha messo in questa attività». GUARDA LE FOTO

Aquilanti Calzature e Pelletterie compie quest’anno 70 anni di attività e per l’occasione ha festeggiato con l’inaugurazione dei locali completamente rinnovati nella storica sede a Villa Potenza, alla presenza di Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e decoro della Città di Macerata, che ha tagliato il nastro insieme alla famiglia Aquilanti.

«Siamo felicissimi come amministrazione e io come assessore di partecipare a questa inaugurazione, io sono originario di Villa Potenza per cui il piacere di essere qui è doppio – ha dichiarato l’assessore Renna-. Quando apre una nuova attività o si rinnova portando avanti una tradizione di famiglia non possiamo che essere felici, per cui auguriamo alla famiglia Aquilanti tanti anni di sorrisi e chissà, magari verranno anche altre attività».

Una storia preziosa alle spalle che copre sette decenni e che continua a rinnovarsi grazie alla passione dei tre figli del fondatore Renato Aquilanti: Gianfranco, Martina e Giuseppe.

«Il negozio è nato nel 1953 grazie alla volontà di nostro padre Renato, che poco dopo ha sposato nostra madre Giuseppa – racconta Martina Aquilanti –. Acquistò questo immobile nel 1973 rinnovandolo dieci anni dopo e nel 1993 io e i miei fratelli abbiamo preso in mano le redini dell’attività dei nostri amati genitori. Siamo cresciuti in mezzo al profumo del cuoio e quest’anno festeggiamo i 70 anni del negozio, per noi è un traguardo importantissimo di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo deciso di rinnovare i locali, dal diverso allestimento ai colori delle pareti che ora sono nei toni chiari del bianco e celeste con i tocchi più decisi dell’ottanio. Quello che non cambia mai è la qualità delle nostre calzature. Da piccoli già andavamo con nostro padre dagli artigiani della zona per scegliere i migliori, da Monte San Giusto a Porto Sant’Elpidio a Monte Urano e Montegranaro, il negozio era la nostra seconda casa, ce l’abbiamo messa tutta per rimanere di tendenza senza mai cedere sul pregio del pellame».

La moda calzaturiera è uno dei cardini dell’economia del nostro territorio e la famiglia Aquilanti collabora da sempre con i migliori professionisti.

«Lo stile Aquilanti è sia elegante che urbano, di qualità e di tendenza sia per la donna che per l’uomo – spiega Martina -. La nuova collezione primavera estate 2023 propone sia la linea elegante e da cerimonia, per esempio le creazioni de L’artigiano di Monte Urano, che linee più “urban fashion” con il marchio Red di Porto San Giorgio, ma anche la toscana Cafè Noir. Il reparto sportivo è molto fornito con le migliori marche, da Calzamania sempre di Monte Urano, alle Sketchers, molto amate dagli sportivi. Per l’uomo una vasta esposizione di calzature di qualità realizzate quasi esclusivamente nel distretto maceratese-fermano. Per le borse proponiamo Alberto Cardarelli di Civitanova Alta ma anche Prontomoda, e da quest’anno proponiamo anche delle linee di abbigliamento sia da cerimonia che per i look di tutti i giorni, con marchi come Biancoghiaccio e Tee time».

In negozio, oltre a Martina, di pomeriggio lavorano anche i due fratelli, che di mattina girano i mercati con la bancarella da cui nacque tutto 70 anni fa.

«Cerchiamo di tenere sempre alto il valore di Villa Potenza, rimanendo nei locali originari che ci ricordano nostro padre e la passione che ha messo in questa attività – asserisce Gianfranco Aquilanti -. Ricordo che da piccolo anche il mio letto faceva da magazzino, sotto ci tenevamo tutte le scatole che riuscivamo a mettere, erano serie di scarpe nuove ma anche occasioni che nostro padre trovava durante i suoi giri e che non entravano negli altri spazi. Siamo cresciuti tra i grandi marchi come Fabi, Cecchini, Petroselli, Valentini per citarne alcuni, per questo stiamo attenti nella selezione da proporre alla nostra clientela».

«Ricordo bene quando il negozio comprendeva anche il piccolo laboratorio da calzolaio di papà, tutto in vista, e dall’altra parte c’era il punto vendita – ricorda l’altro fratello, Giuseppe Aquilanti -. Aveva imparato da un anziano calzolaio che abitava qui vicino, noi invece non abbiamo mai preso ago e spago in mano, ce la cavavamo meglio come commercianti. Negli anni abbiamo conosciuto tantissimi artigiani del nostro distretto calzaturiero d’eccellenza e siamo sempre alla ricerca di nuovi per migliorare l’offerta del negozio».

Aquilanti Calzature e Pelletterie si trova in Borgo Peranzoni, 35 a Villa Potenza di Macerata. Per informazioni potete contattare i numeri 0733 492135 e 3331117047 o scrivere una email a questo indirizzo. Seguite la pagina Facebook e Instagram per non perdere le novità.

(Articolo promoredazionale)