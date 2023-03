CIVITANOVA - Completati i lavori in due tratti della strada per un totale di 60mila euro. Il sindaco Ciarapica fa il punto di tutti gli interventi che partiranno a breve: «La viabilità così come la sicurezza sono priorità di questa amministrazione»

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della strada in contrada Piane di Chienti a Civitanova. «Un intervento necessario che i residenti aspettavano e chiedevano da tempo – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica dopo un sopralluogo – ed essere riusciti ad intervenire è per noi motivo di soddisfazione. Mi scuso con i residenti per il ritardo ma pur sollecitando i lavori, sono subentrati fattori esterni che nulla avevano a che vedere con la nostra volontà di risolvere il problema».

I lavori, per un importo complessivo di 60mila euro hanno riguardato due tratti: il primo della lunghezza di circa 300 metri nella zona compresa tra l’incrocio in prossimità dell’ex scuola e l’incrocio con la Strada della Chiusa 2; il secondo, lungo circa 200 metri nella zona compresa tra l’incrocio tra la Regionale 485 Maceratese ed il passaggio a livello della linea Civitanova Albacina.

«Questa strada era in condizioni davvero fatiscenti – continua Ciarapica – dovute anche al passaggio dei mezzi pesanti del Cosmari per via della presenza del centro di stoccaggio. Anche su questo fronte stiamo valutando una possibile soluzione».

Il sindaco elenca i lavori che sono in procinto di partire: «Sulla strada del Vallato è in programma la depolverizzazione dell’attuale pavimentazione in ghiaia (80mila euro); in via Verga i lavori di asfaltatura di un primo tratto (160mila euro). Per la restante parte è stato approvato l’elaborato progettuale per un importo di 195mila euro; pavimentazione di piazza Conchiglia (170mila euro); lavori in via Montello e via Capuano (60mila euro); via Romagna (115mila euro); in via Ugo Bassi è previsto il rifacimento di marciapiedi e del manto stradale (130mila euro); via Giusti (150mila euro). «La sistemazione delle strade è un progetto richiesto a gran voce dalla città – precisa il primo cittadino -. Conosciamo la situazione e compatibilmente con le risorse di bilancio stiamo cercando di fare tutto il possibile. La viabilità così come la sicurezza sono priorità di questa amministrazione».