MACERATA - Stand informativo dell'Ape domenica dalle 9,30 alle 12,30 in piazza della Libertà. Si potranno acquistare i "fiori della consapevolezza"

La delicatezza della gerbera per “I fiori della consapevolezza” iniziativa a sostegno della corretta informazione sull’endometriosi, voluta da Ape, Associazione progetto endometriosi. Domenica 12 marzo l’associazione di volontariato sarà presente con dei tavoli informativi sulla patologia #Endometriosi e venderà questi fiori ad offerta. A Macerata sarà in piazza della Libertà (di fronte al teatro Lauro Rossi) dale 9,30 alle 12,30.

Sabato 11 marzo e domenica 12 marzo stand di gerbere e semi di girasole anche ad Ancona, Senigallia, Fano, Urbino e Ascoli.

L’obiettivo dell’Ape, Associazione progetto endometriosi, che da oltre 18 anni unisce pazienti volontarie di tutta Italia, è creare consapevolezza sulla patologia, diminuendo così il ritardo diagnostico e aiutando le donne a trovare il giusto percorso di cura. I contributi raccolti con i Fiori della Consapevolezza serviranno all’Ape per organizzare attività a supporto delle donne, tra cui la formazione medica specializzata per migliorare concretamente i percorsi terapeutici per l’endometriosi su tutto il territorio nazionale.