CIVITANOVA - Prorogato l'accordo tra il proprietario dell'area di Fontespina e il Comune. L'assessore Belletti: «Si tratta di uno spazio di mille metri quadrati di terra che mettiamo di nuovo al servizio della città»

Rinnovata, anche per quest’anno, la convenzione tra il Comune di Civitanova e Domenico Broccolo per l’area-parcheggio di via Bragadin a Fontespina. «Si tratta di uno spazio di mille metri quadrati di terra che mettiamo di nuovo al servizio della città – fa sapere Roberta Belletti, assessore con delega ai parcheggi -. Considerando la vocazione turistica di Civitanova e quindi il notevole aumento di turisti che si registra d’estate abbiamo deciso di rinnovare la convenzione. L’area è a disposizione di residenti, fruitori della Parrocchia San Carlo Borromeo e dei bagnanti del litorale nord. Ricordo – aggiunge la Belletti – che il parcheggio è gratuito».

La convenzione, allegata alla delibera approvata dalla giunta comunale, stabilisce che il Comune dovrà provvedere alla rimozione delle erbacce, alla pulizia settimanale dell’area, ai lavori di ordinaria manutenzione e alla regolamentazione della sosta attraverso apposita segnaletica. Il contratto scadrà a fine 2025, salvo proroga di un anno. La convenzione solleva il proprietario del terreno da ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni alle auto.