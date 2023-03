MACERATA - Aveva 71 anni e si è spento questa mattina all'ospedale dopo una malattia. Lascia un figlio, Paolo. Il funerale sabato nella chiesa del Sacro Cuore. Il ricordo del cugino Carlo: «Come un fratello e professionalmente un mentore»

Morto a 71 anni il dentista Francesco Zagoreo. Si è spento questa mattina all’ospedale di Macerata dove si trovava ricoverato per una malattia che nelle ultime settimane aveva avuto un peggioramento. Professionista molto conosciuto nel capoluogo, il feretro si trova in obitorio dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale è stato fissato e si svolgerà sabato alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Macerata. Lascia il figlio, Paolo, e le sorelle Anna e Lucia. «Francesco era mio cugino, per me è stato come un fratello ed un mentore professionalmente parlando – dice il dentista Carlo Zagoreo -. Era in pensione da un paio di anni. Abbiamo lavorato insieme per 23 anni nello studio di via Mameli di Macerata».

«Abbiamo avuto la fortuna di vivere la nostra vita insieme alla tua, il privilegio di amarti ed essere amati da te» ha voluto scrivere la famiglia sul manifesto funebre. Il funerale sarà curato dalla Croce verde di Macerata.

(redazione CM)