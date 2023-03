PIEVE TORINA - La Corte di appello ha ritenuto che le responsabilità fossero solo dell'altro conducente. Il figlio, Alessandro Gentilucci: «Ristabilita una linea di verità e rispetto della dignità di mio padre»

Nessuna responsabilità nell’incidente in cui aveva perso la vita, per la morte di Luigi Gentilucci, sindaco all’epoca di Pieve Torina, le colpe sono al cento per cento dell’altro automobilista: questo ha stabilito la Corte d’appello di Ancona. Il processo di secondo grado per omicidio colposo si è concluso con la condanna ad un anno di Alessandro Binotti, 43 anni, di Caldarola. In primo grado il giudice aveva ritenuto vi fosse un concorso di colpa nell’incidente da parte di Gentilucci.

Lo schianto era avvenuto il 27 maggio del 2013 nel comune di Serrapetrona, davanti alla cava Baroni. Binotti era alla guida di un fuoristrada Mitsubishi L200 che dopo aver tagliato una curva si era scontrato frontalmente con l’auto del sindaco di Pieve Torina che venne completamente distrutta in seguito allo schianto. Il sindaco morì alcune ore dopo all’ospedale di Torrette. Se la sentenza di primo grado aveva lasciato l’amaro in bocca ai famigliari di Gentilucci, questa «ristabilisce dopo tanti anni una linea di verità e di rispetto nei confronti della dignità di papà – dice uno dei figli, Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina -, si erano dette tante cose menzognere, dieci anni di brutte cose. Oggi siamo sollevati nell’avere ristabilito in funzione della memoria di mio padre quello che è un percorso di verità. La fiducia nella giustizia era qualcosa in cui la famiglia ha sempre creduto e viene rafforzata». Ad assistere i famigliari, parte civile al processo, l’avvocato Andrea Nobili.