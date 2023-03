Madre e figlia muoiono lo stesso giorno

CIVITANOVA - Letizia Nardi di 96 anni è deceduta intorno alle 20 nella sua abitazione in corso Garibaldi, la 76enne Angela Bellissimo si è spenta poco prima della mezzanotte in ospedale dove era ricoverata per una malattia

Morte a distanza di poche ore una dall’altra, unite nella vita come nella morte. Madre e figlia, Letizia Nardi di 96 anni e sua figlia, Angela Bellissimo di 76 sono scomparse così, come se si fossero tenute per mano, come del resto avevano fatto per tutta la vita. Un legame fortissimo, che va oltre le cose terrene: e tutto successo nel giro di poche ore. Ieri sera attorno alle 20 il decesso, in casa, dell’anziana donna, da tempo inferma e costretta a letto. Poco prima della mezzanotte, la figlia si è spenta in ospedale, dove era ricoverata per una malattia.

Due donne che hanno vissuto sempre insieme: dopo la morte del papà di Angela la donna viveva con la mamma, non era sposata e non aveva figli. Si vedevano spesso nella zona sud, in corso Garibaldi dove abitavano, in giro insieme, a fare la spesa, sempre legatissime. E ora per uno scherzo, o forse un regalo, del destino, si ritrovano ancora una a fianco all’altra per l’ultimo viaggio. I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa di san Pietro. Le due donne lasciano il nipote Cristiano, i pronipoti Christopher e Matteo. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Terra e cielo.