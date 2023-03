MONTE SAN GIUSTO - Completato anche l'intervento di asfaltatura in via Togliatti e nel vicino piazzale

Installato l’attraversamento pedonale luminoso a Villa San Filippo, frazione di Monte San Giusto.

«Fra gli obiettivi dell’amministrazione c’è quello di aumentare il livello di sicurezza degli attraversamenti pedonali – spiega il Comune -. A questo scopo è stato installato un primo sistema “Pedone Smart” con illuminazione dedicata nella frazione di Villa San Filippo.

Come funziona? Il sistema viene attivato dall’utente tramite pulsante prima dell’attraversamento. Immediatamente, l’accensione di illuminazioni dedicate aumenta la luminosità su tutto il passaggio pedonale. Contemporaneamente, parte il lampeggio dei proiettori a led di segnalazione, posizionati sui pali laterali e orientati verso le auto in transito in entrambi i sensi di marcia». Nel frattempo, procedono le attività di manutenzione straordinaria dei manti stradali: completato l’intervento di asfaltatura in via Togliatti e nel vicino piazzale (lavori effettuati dalla ditta Cesa Maceratesi).