MACERATA - Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori hanno ricevuto i manager territoriali dell'azienda che realizzerà di una serie di interventi, portando la velocità fino a 10 Gbit/s

Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori hanno incontrato, nei giorni scorsi, i manager territoriali di Tim. Durante l’incontro è stato presentato il progetto “Italia 1 Giga” del quale Tim è aggiudicataria del bando pubblico Pnrr per la realizzazione di una serie di interventi volti ad ammodernare le infrastrutture di comunicazione elettronica della città, portando la velocità fino a 10 Gbit/s.

La tecnologia Fiber to the home (Ftth), letteralmente “fibra fino a casa”, è una rete di telecomunicazione interamente in fibra ottica che fornisce un accesso ad alta velocità a Internet. La collaborazione e la condivisione del programma dei lavori che si sono instaurate tra Comune e Tim, permetteranno di allestire una rete più affidabile e con prestazioni migliori anche per gli altri operatori di telecomunicazione che vorranno utilizzarla. Per la posa della fibra ottica saranno riutilizzate anche le infrastrutture pubbliche e private già esistenti con conseguente impatto minimizzato. Il programma degli interventi prevede la copertura totale di scuole, presidi sanitari e soprattutto abitazioni collocate anche in periferia e in campagna.

«L’intervento messo in campo da Tim con il finanziamento europeo permetterà alla nostra città di poter contare su una rete più affidabile e con prestazioni migliori – ha detto il sindaco Parcaroli -. L’ambizioso piano di copertura nazionale, che vede Macerata protagonista sin dall’avvio, avrà ricadute positive sia in termini occupazionali (crescerà l’esigenza di personale tecnico) che di sviluppo economico e sociale».